L’ultimo ciak su ’La dolce villa’. Le riprese del film di Netflix, tra il mercatino in Piazza Grande

Montepulciano, 16 aprile 2024 – Ultimo giorno di riprese ieri , a Montepulciano, del film di Netflix "La dolce villa", diretto dallo statunitense Mark Waters, con Violante Placido, affermata anche negli USA, anche grazie alle interpretazioni in ‘The American’, con George Clooney, e in ‘Ghost Rider – Spirito di vendetta’, e con Scott Foley, attore molto popolare oltreoceano, soprattutto per la sua partecipazione alle serie televisive.

Il grande spiegamento di mezzi ha fatto capire, anche ai profani, quanto sia cospicuo l’impegno del gigante dello streaming; per alcune scene, ambientate nel Palazzo del Capitano, sede dell’archivio storico, sono giunti in centro numerosi, grandi camion della produzione la cui sistemazione ha richiesto uno sforzo straordinario alla Polizia Municipale, peraltro brillantemente assolto.

E momenti di animazione anche piacevole si sono vissuti sabato pomeriggio, in Piazza Grande, quando, dopo l’ultimo ciak, il "rompete le righe" di attori e maestranze si è confuso con il mercatino delle arti e dell’artigianato, con le conferenze e i concerti in corso a Palazzo Contucci e a Palazzo Ricci, e con gruppi di turisti orientali e di ciclisti, arrivati accaldati al culmine dell’ascesa.

Ammiratissima da tutti Violante Placido, recentemente applaudita sul palco del Poliziano, per "1984", apparsa rilassata, che si è concessa sorridente ai selfie e ai saluti del pubblico. Addirittura entusiasta il suo collega Foley, ammirato, al punto da apparire quasi disorientato, dalla bellezza di Piazza Grande: l’attore, che non sarà coinvolto nelle riprese in programma oggi, si è fatto raggiungere dalla famiglia per trascorrere una domenica di riposo tra Montepulciano e la Val d’Orcia.

Concentratissimo sull’impegno il regista Waters che, oltre a richiedere una piattaforma elevabile, sistemata in Via Ricci, per effettuare riprese dall’esterno attraverso le finestre del palazzo, verso il set, ha richiesto agli scenografi di cambiare alcune maniglie dei locali, dimostrando attenzione (ma anche rispetto) nei riguardi dell’ambientazione delle scene. È proprio l’incontro con un’affascinante donna italiana (Placido) a cambiare radicalmente le opinioni sul nostro paese dell’insofferente business man statunitense (Foley).