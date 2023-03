Nessuno scrive al colonnello Aglieco "Si è trasferito ad Hammamet"

Che fine ha fatto il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, il 6 marzo del 2013 comandante provinciale a Siena? La richiesta di archiviazione della procura di Genova dedica al colonnello un ampio paragrafo, corredato anche dalle dichiarazioni del suo vice di allora, il generale in pensione Rosario Mortillaro. Pagine che si chiudono con una frase sorprendente: Aglieco si è trasferito ad Hammamet e quindi non è stato ad oggi ancora possibile notificargli l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio".

Pasquale Aglieco non sarà un testimone qualsiasi che dovranno ascoltare i magistrati di Genova. Prima di tutto perché fu proprio la sua audizione davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, a metà dicembre 2021, ad accendere i riflettori sul caso e a trasformarlo in un detonatore di mille altre polemiche. A cominciare dai siluri lanciati dal senatore Matteo Renzi nei confronti del pm Antonino Nastasi, titolare assieme a Turco dell’inchiesta Open. In quella audizione durata 5 ore il colonnello Aglieco parlò per 4 ore e mezzo dei festini, distruggendo la credibilità dell’escort Bonaccorsi e di tutte le ricostruzioni. E negli ultimi 30 minuti lanciò petardi soprattutto contro Nastasi. Che, a suo dire, avrebbe risposto al cellulare di David Rossi alla telefonata dell’onorevole Daniela Santanchè. Che si sarebbe seduto alla scrivania di David, avrebbe rovesciato il cestino della carta straccia sul tavolo, avrebbe toccato il computer e fatto tutto quello che un inquirente non dovrebbe fare nella scena del crimine.

Il racconto di Aglieco è stato poi smontato da altri testimoni, dai tabulati telefonici e da evidenze raccolte nell’inchiesta.

Intanto però Matteo Renzi continuava a bombardare Nastasi, usando il "caso Rossi" come una clava. E Pasquale Aglieco finiva sotto inchiesta a Genova, indagato per falsa testimonianza. Avrebbe detto il falso già dal suo arrivo sul luogo della morte di David Rossi. Ha sempre ripetuto che stava comprando le sigarette e ha seguito una volante della polizia. In realtà un collega di David, Roberto Rossi, ha dichiarato ai giudici, che era stato lui a telefonare ad Aglieco per dirgli che David era morto cadendo dalla finestra.

