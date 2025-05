San Miniato: "Buche pericolose e incuria dilagante"

"Una situazione che non è più sostenibile", commentano Mario Fracassi e Marcello Billi, due residenti storici del quartiere San Miniato, riguardo alle condizioni di mantenimento dell’asfalto e della passerella in via Nenni. "Sono venuti due anni fa gli operai del Comune, ma hanno fatto poco o niente – afferma Fracassi –. Cascano i pezzi di cemento e l’asfalto è diventato una buca continua".

Una questione già posta all’attuale amministrazione da parte dei residenti della via: "Appena si è insediato il nuovo sindaco, abbiamo iniziato un dialogo per cercare di trovare un soluzione al problema, ma purtroppo ancora nessuno è intervenuto – commenta Billi –. L’asfalto è totalmente usurato anche per via dell’ingente quantità di traffico anche pullman, però sono comunque quaranta anni che non viene più lavorato".

Un altro problema sorge quando le condizioni meteorologiche sono avverse, e le buche sull’asfalto si riempono d’acqua: "Diventa pericoloso anche solo passarci a piedi, figuriamoci in motorino –affermano –. Anche per le persone anziane che abitano il quartiere diventa pericoloso". Un altro problema, come in altre zone della città, è quello dell’immondizia, con la richiesta di creare un’isola ecologica per lo smaltimento di più rifiuti possibili: "Fortunatamente grandi problemi di sicurezza e di mancanza di servizi non ne abbiamo – afferma Billi –, ma ci servirebbe semmai un’isola ecologica, qui come in altri quartieri. Ovviamente la cosa fondamentale resta il mantenimento delle infrastrutture, essendo questo un quartiere di 50 anni, ha bisogno di un po’ di lavoro. Sarebbe necessaria anche più informazione sui servizi in generale, come dove trovare i cassonetti per determinati tipi di rifiuti o più semplicemente come fare a smaltire determinate cose".