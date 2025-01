Nella notte auto in tilt. Timore per un anziano

Momenti di paura poi per fortuna il sollievo per un settantaquattrenne. Era rimasto in panne con la propria auto fino a conoscere serie difficoltà nel ritrovare la giusta direzione, in una superficie scarsamente percorribile tra le campagne di Poggibonsi, nella zona di Cinciano. Tutto si è poi risolto senza conseguenze gravi per l’uomo, che ha potuto contare nella circostanza sull’aiuto fondamentale dei pompieri. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Siena, erano stati allertati per le ricerche della persona dispersa che in seguito è stata dunque salvata. Una parte della notte da apprensione Cinciano, nel comune di Poggibonsi. L’allarme è scattato l’altra sera intorno alle 21,45 e le operazioni si sono concluse con successo nella notte, alle 2,20 circa. Una disavventura comunque caratterizzata da un auspicato lieto fine. Un quadro che si è rivelato agli occhi delle squadre dei soccorritori ancora più complicato. Il settantaquattrenne, infatti, alle prese sia con i problemi dell’auto che con le difficoltà di orientamento in piena oscurità e per giunta in un’area impervia, non era riuscito a comunicare con esattezza ai pompieri la sua posizione in quell’istante particolare. I Vigili del fuoco, impegnati sul posto, sono poi riusciti a individuare l’uomo. È stato ritrovato in discrete condizioni di salute, come hanno spiegato gli stessi Vigili del fuoco di Siena. Che hanno provveduto a riaccompagnare il settantaquattrenne sulla strada principale, lontano dai pericoli. Finalmente sulla retta via per ricongiungersi ai familiari, presi dal panico ma in un secondo momento tranquillizzati dall’esito delle operazioni di ricerca portate a compimento dalle squadre dei pompieri, giunte sul posto per risolvere l’intricata situazione.