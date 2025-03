Nel mirino anche la libreria Becarelli. Malviventi entrano poi dal gommaio

Siena nella morsa dei ladri. Che sabato scorso hanno compiuto tre colpi almeno, sempre nella zona di piazza d’Armi-viale Cavour. In due attività e in un’abitazione. "Nella nostra libreria sono entrati fra le 13.30 e le 15 – racconta Guido Becarelli, proprietario del negozio in via Mameli –; se n’è accorta la collega appena rientrata. E ha chiamato le forze dell’ordine". E’ stata forzata la porta d’emergenza che si affaccia sempre sulla strada anche se il sabato non c’è a quell’ora il solito via vai di macchine con i genitori che vanno a riprendere i figli a scuola. Sono entrati da qui cercando immediatamente il denaro. Portato via l’incasso della mattinata, una cifra intorno ai 2mila euro. Frugando poi nella borsa della dipendente e nello zaino del proprietario della Becarelli. Che ha chiamato la polizia, subito intervenuta sul posto.

Gli agenti hanno dovuto occuparsi anche del furto in un appartamento – sono già accaduti proprio in questo quartiere con bottino ingente – e in un’altra attività che si trova sempre in via Mameli, la ’Mario Vulsigro gomme’. Qui sono entrati da una finestra molto piccola. "Deve essersi trattato di qualcuno particolarmente esile per infilarsi lì dentro", raccontano nel negozio. Hanno puntato dritto al denaro ma ormai tutti i clienti pagano con il bancomat. E se ne sono andati senza bottino. Né hanno toccato macchinari e attrezzi.

La.Valde.