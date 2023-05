Nel mese di giugno Sagra della Miseria

Il meteo sembra ancora incerto, ma le sue bizzarrie non scoraggiano gli organizzatori ed a Colle è tutto pronto per la 36’ edizione della ‘Sagra della Miseria’, la kermesse gastronomica sotto le stelle che per tutti i sabato e domenica di giugno, a partire dalle 19.30, offrirà a residenti e visitatori il meglio della cucina popolare toscana, piatti ‘poveri’ ma ricchissimi di sapori, come zuppe di pane, di ceci e di farro, panzanella, pappa al pomodoro, fagioli all’uccelletto, verdure fritte e molto altro. Scenario sarà, come sempre, piazza Santa Caterina dove, per la prima volta da 36 anni a questa parte, sarà offerta una variazione al menù: è stata, infatti, inserita la novità della ‘Gota Cotta di Colle’, prodotto identitario della città in lizza per il riconoscimento di Presidio Slow Food.