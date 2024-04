Nel 2023 ben 43 incontri di formazione. Hanno partecipato anche tante scuole

Un totale di 43 appuntamenti di formazione da gennaio a dicembre. Corsi nelle scuole, aggiornamento ai volontari, l’attestato per l’uso del defibrillatore. Tante persone che hanno seguito il percorso e tante pronte a iscriversi anche quest’anno. E’ il bilancio dell’attività formativa della Pubblica Assistenza di Poggibonsi nel 2023. Attività alle quali l’associazione ha partecipato in autonomia o con altre Pubbliche Assistenze del territorio in tutta la provincia di Siena, e non solo. Perché un appuntamento è stato seguito anche a Montecatini Terme "E’ un’azione importante - spiega Manuela Becattelli, presidente dell’associazione - e dobbiamo dire grazie a un nostro volontario, Fabio Galanti, che è il vero motore nel campo della formazione". Chi sono quindi le persone che hanno seguito i corsi? Volontari, genitori, alunni. Tante le scuole interessate, la scuola Pieraccini di Poggibonsi, sempre a Poggibonsi la Marmocchi e Staggia. E poi, a Colle, il liceo Volta, il Ricasoli e il Don Bosco. "Mi fa piacere quando ci sono tanti giovani", fa notare Fabio Galanti, 17 anni da volontario alla Pubblica Assistenza.