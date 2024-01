Nel 1720 nacque spezieria. Una mostra sui tre secoli della farmacia Del Zanna

Tre secoli di storia e un totale di nove generazioni che si sono avvicendate al bancone nel centro di Poggibonsi. Fino dalla fondazione, nel 1720, della antica spezieria divenuta poi la Farmacia Del Zanna, come si chiama ancora adesso. Non capita sempre a una attività di diventare la protagonista di una mostra monografica. In questo caso, invece, alla Farmacia Del Zanna è dedicata una iniziativa dal sapore non solo di una esposizione di reperti, bensì soprattutto di un compendio di storia locale dal Settecento ai giorni nostri. Si capisce già a cominciare dal titolo scelto, "Trecento anni in via Maestra", visto che anche nelle origini la bottega dello speziale si trovava nel cuore di Poggibonsi, all’altezza dell’intersezione con l’odierno vicolo Attilio Ciaspini e quindi a pochi metri dalla sede attuale che ha alla guida il dottor Sergio Del Zanna (nella foto). Domani alle 17 l’inaugurazione, negli spazi del Taglio in via della Repubblica 49, di questo museo temporaneo che ha al proprio interno una scelta dei servizi offerti dalla Farmacia Del Zanna ai cittadini per la tutela della loro salute nell’arco dei secoli. Un appuntamento che rientra nel cartellone di incontri nel periodo delle Festività da parte dell’Associazione Via Maestra e del Comune, insieme con Fondazione Elsa e con le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. Lo speciale percorso nella memoria potrà essere idealmente compiuto dai visitatori sino a domenica 14 gennaio. Saranno esposti antichi utensili, volumi, formulari, registri e documenti. Un viaggio nel tempo che porterà alla luce aneddoti e fotografie di un mondo che per trecento anni ha riguardato la comunità. "Dopo il successo della mostra sul tema ‘100 e più Pinocchi’, ecco quindi un omaggio a una famiglia che da sempre intreccia la propria vita a quella di Poggibonsi", spiega Laura Martelli, presidente dell’Associazione Via Maestra Centro commerciale naturale. Poggibonsi si appresta adesso a entrare nell’ultimo week end de "La Via Maestra del Natale", un programma di mercatini ed eventi che è riuscito a coinvolgere grandi e piccini in tante attività di vario genere, riportando numerose famiglie nel centro storico. Così è avvenuto a partire dal 25 novembre.

Paolo Bartalini