Nei negozi Carrefour raccolte quasi 4 milioni di bottiglie di plastica

Circa 61 tonnellate di bottiglie Pet usate raccolte per riprodurre bottiglie e oltre 3,8 milioni di bottiglie conferite. Sono questi i numeri, a due anni dall’avvio del progetto ’bottle to bottle’, per la raccolta e il riciclo delle bottiglie ad uso alimentare in Pet, realizzato da Etruria Retail con il consorzio Coripet. L’azienda leader della grande distribuzione nell’Italia centrale, nel maggio 2022 ha avviato l’installazione di eco compattatori intelligenti Coripet ed oggi sono 30 i negozi che hanno deciso di offrire ai propri clienti questo servizio. E’ un vantaggio anche per i clienti: il conferimento delle bottiglie consente di accumulare punti e sconti.