’Navigare’ al capolinea: "Costi di gestione ormai insostenibili"

Anche il viaggio di ‘Navigare’ si avvicina al capolinea. Un’attività che vanta quasi 30 anni di storia a Siena, con il preziosissimo lavoro del proprietario Lorenzo Babucci, costantemente alla ricerca di una qualità che fa la differenza nel mondo della gioielleria, dell’abbigliamento e degli accessori. Ma che nei tempi del fast fashion e delle produzioni su larga scala non basta più per restate in piedi. E dunque a febbraio, anche il negozio in piazza Indipendenza abbasserà la serranda. "Dopo tutti questi anni di attività abbiamo preso questa decisione, una scelta difficile e dolorosa – racconta la moglie Roberta Manganelli, che da vent’anni sostiene quotidianamente il lavoro di Babucci –, i costi di gestione sono ormai insostenibili. Il commercio è cambiato, seguendo una linea che non rispecchia più i nostri ideali. Abbiamo sempre lavorato con grande passione, cercando di porre grande attenzione alla qualità, con prodotti selezionati e collaborando con artigiani e piccoli produttori. L’obiettivo è sempre stato quello di offrire bigiotteria e accessori unici, che raccontassero storie di creatività e ricerca. Lorenzo ha rilevato il negozio e per tanti anni ha viaggiato a lungo in Oriente, incontrando chi produceva per lui e restando sempre accorto a cambiare le produzioni, in modo da dare lavoro a tanti".

Una storia di ricerca e commercio diventata sempre più difficile. "Negli anni il commercio si è trasformato, ci siamo resi conto di non essere più in sintonia con queste dinamiche di mercato – continuano i titolari –. Il Covid ha avuto un impatto significativo su tutto il commercio, le lunghe chiusure forzate hanno ridotto le entrate, mentre le spese rimanevano le stesse. Qualche anno fa ci siamo spostati in piazza Indipendenza da via del Paradiso, puntando sul turismo e sperando di trovare una location viva. Ma i riscontri non sono stati quelli sperati, l’invasione di auto nella piazza non ha aiutato. Tante volte ci siamo trovati macchine parcheggiate davanti alla vetrina".

Prima della chiusura, ‘Navigare’ ci precisa: "Abbiamo deciso di procedere a una vendita promozionale fino al 24 dicembre, prima dello ’svuota tutto’ – è il triste annuncio –. Oltre a liberarsi della merce, sarà anche l’occasione per dire grazie ai clienti più affezionati, che ci hanno supportato in questi anni".

A.T.