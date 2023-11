Natale a Siena, una festa continua: "Un cartellone elegante e semplice"

"Una festa continua" è il titolo del cartellone di eventi natalizio 2023 del Comune di Siena, un programma che unisce la tradizionale magia del Natale ad arte, cultura, sport e tanto divertimento. Il via è fissato il 29 novembre con l’inaugurazione del Presepe lucano del Maestro Artese nella Chiesa della Santissima Annunziata, mentre le luminarie, come da tradizione, saranno accese in occasione dell’inizio dell’anno contradaiolo, il primo dicembre.

"Sarà un Natale improntato alla semplicità e all’eleganza – ha dichiarato il sindaco Nicoletta Fabio -. Con iniziative pensate per un pubblico eterogeneo, che stimolano di volta in volta fasce diverse d’età e differenti gusti. Possiamo contare sulla collaborazione di moltissimi attori di varia natura, come ad esempio il Santa Maria della Scala, le scuole superiori e molte associazioni". Crescono, dopo le dichiarazioni del sindaco, l’attesa e la suspence per scoprire chi sarà l’artista o il gruppo a salire sul palco di Piazza del Campo il 31 dicembre.

"Un ritorno, spero gradito, sarà il concerto di Capodanno in piazza del Campo, su cui non svelo nulla – ha detto Fabio -. Sarà un’ulteriore sorpresa, avevamo piacere come giunta di rivitalizzare la piazza in quella serata tradizionale. Sarà un concerto per famiglie, un po’ rock, un po’ pop". Un programma pensato per cittadini ma anche per attrarre turisti in città. "Abbiamo puntato molto sulle attività che permettono la scoperta della città. Uno degli eventi più importanti che noi tutti aspettiamo è il Mercato nel Campo – ha spiegato l’assessore al commercio e turismo Vanna Giunti -. Le iniziative variano da visite guidate, luminarie, alberi di Natale d’artista donati dalla ditta Sali e Giorgi, l’illuminazione, la collaborazione con le scuole, la pista di pattinaggio, i mercatini e molto altro".

Circa i costi sostenuti dal Comune per portare avanti l’imponente programma di festeggiamenti l’assessore Giunti ha detto: "Non anticipiamo nulla, usciranno le determine con gli impegni di spesa. Possiamo dire che gli impegni di spesa sono completamente coperti, ci muoviamo solo quando siamo certi di quello che possiamo fare, non a caso abbiamo fatto delle variazioni di bilancio". Il programma, sempre consultabile online sul portale sienacomunica.it, potrà essere integrato con altre eventuali altre iniziative.

Eleonora Rosi