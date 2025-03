Nasce la prima comunità energetica

"La creazione della Comunità Energetica a Castiglione d’Orcia rappresenta un’opportunità unica che consente a cittadini, aziende ed imprese di produrre, consumare e scambiare la propria energia in modo condiviso ottenendo dei benefici personali e allo stesso tempo profitti per l’intera Comunità". La nota dell’Associazione Valdorcia Amiata prosegue: "Siamo il paese che paga un costo elevato per l’approvvigionamento energetico. Il caro bolletta colpisce il bilancio famigliare, le imprese e le aziende energivore condizionando la competitività sui mercati nazionali ed esteri".

A Castiglione d’Orcia è possibile costituire la Comunità Energetica Rinnovabile (C:E:R) e come Associazione Valdorcia Amiata, "abbiamo avviato un percorso di sensibilizzazione, informazione in coerenza con la Delibera della Giunta comunale e in applicazione della legge regionale del 28 novembre.

Ci avvaliamo nella costituzione e gestione di personale altamente competente che ha già in Provincia di Siena realizzato e sono funzionante le Comunità Energetiche Rinnovabili.

"I tempi sono ristretti e il percorso da seguire è complesso per cui dopo l’avviso pubblicato dal Comune per la manifestazione di interesse, pensiamo sia utile e urgente partire concretamente e assicurare fin dall’inizio un percorso condiviso e trasparente". L’appuntamento è per oggi alle 18 nei locali dell’Associazione Valdorcia Amiata, Via della Rocca 14 dove l’ing. Fulvio Roani, il Dott, Paolo Lucchesi e L’ing. Claudio Fanciullacci presenteranno la Costituzione della Prima Comunità Energetica a Castiglione d’Orcia.