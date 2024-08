Nasce Ikigai Social hub: "Un incubatore di idee per imprese sociali". Sfida del nuovo welfare

Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps presenta il nuovo pilastro di Ikigai, o come lo definisce lui, "il nuovo silos", sottolineando la crescita veemente del programma di accelerazione imprenditoriale e professionale avviato da Palazzo Sansedoni. "In questi anni Ikigai ha dimostrato di essere una piattaforma dinamica - sottolinea Forte -, sulla quale possiamo inserire di volta in volta progetti particolari e bandi mirati. Un’attestazione importante, salutata con soddisfazione, è venuta dalla Regione che ci ha scelto come modello, best practice per l’accelerazione di imprese e start up. Un premio anche per la flessibilità che abbiamo dato alla struttura, evitando di creare incubatori molto strutturati che avrebbero assorbito eccessive risorse".

Una ricetta vincente, soprattutto in territori come la provincia di Siena, dove la grande impresa non è molto presente. "La Regione Toscana - spiega Forte - ha sposato la nostra linea per aiutare le start up e le imprese giovani nelle province meno industrializzate. Del resto, dove ci sono grandi gruppi o distretti industriali consolidati, come ad esempio Baker Hughes, l’incubazione di imprese avviene spesso al loro interno".

Dopo aver presentato il programma sulle Scienze della Vita, Marco Forte solleva quindi il velo su Ikigai Social Hub. "Sul pilastro ’Scienze della vita’ abbiamo voluto lanciare un messaggio ’strategico’. Nel senso che, in un momento delicato del distretto biotecnologico, come Fondazione abbiamo voluto ribadire che continueremo su questa strada, al fianco di un’eccellenza centenaria a Siena. Sulle Scienze della Vita continueremo ad essere molto presenti".

Ora parte il ’Social Hub’, dedicato all’economia sociale. "L’impresa sociale deve essere letta come - precisa Forte - un modo di valorizzare ambiti e settori, anche frazionandoli, mixando i valori sociali con quelli tipici dell’impresa. Le norme hanno delimitato gli ambiti di intervento delle imprese sociali. Come Fondazione Mps non potevamo rimanere fuori da uno dei principali pilastri della nostra attività, il sostegno al Terzo settore". Ikigai Social Hub avrà il tempo per sedimentare la sua azione di incubatore e acceleratore, la Fondazione non chiede risultati e numeri immediati.

"Non lo abbiamo fatto - ribatte il dg - con nessuno dei ’silos’ che abbiamo creato. Arriverà, forse, il momento in cui dovremo razionalizzare tutti i programmi, anche per non dover parcellizzare troppo la dote di 900mila euro destinata a Ikigai. Ma sul sociale bisognerà lavorare molto, senza, però, generare aspettative eccessive. Anche se il territorio senese è un terreno molto fertile, per numero di associazioni e per iniziative di volontariato, che potrebbero far germogliare diverse imprese sociali".

Marco Forte è consapevole che non è facile conciliare i conti economici di un’azienda con l’assolvere gli impegni sanciti dalla legge sulle imprese sociali e sugli ambiti delimitati. "La sanità e l’assistenza non sono settori facili. Vanno stimolate le idee, l’acceleratore di Ikigai viene innescato proprio per dare filosofie imprenditoriali a tali iniziative. Il terzo settore è il nostro partner di riferimento per tutto ciò che facciamo. E il welfare è un campo molto sfidante per la Fondazione".

Stimolare progetti che sostengano una popolazione sempre più anziana, oppure che riaccendano interessi nell’esercito di giovani Neet, è l’obiettivo di Ikigai Social Hub. "L’inclusione sociale è una priorità - conclude Forte - e vanno ricercati nuovi strumenti per l’assistenza. Entro la scadenza del 31 agosto aspettiamo tante idee di start up sociali. Sarebbe bello se ne arrivassero tante". Candidature sul sito www.ikigaihub.it/ikigai-social-hub/.