Musica sacra al concerto di Natale. Le note del Coro della Cattedrale

Concerto di Natale in Duomo. Domani (lunedì 23) il Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’ accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso musicale, attraverso la produzione corale sacra del XX e XXI secolo. L’evento rientra nel cartellone della stagione Micat in Vertice, curata dall’Accademia Chigiana, ed è ormai un appuntamento fisso delle festività senesi, organizzato in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi. "Il programma musicale della serata – anticipano dalla Chigiana – incorpora elementi di minimalismo, spiritualità post-moderna e tecniche compositive avanzate mantenendo comunque un forte legame con la tradizione della musica sacra". Dalla scuola estone (Pärt, Sisask, Ešenvalds) a quella polacca (Penderecki, Górecki, Lukaszewski), passando per influenze britanniche (Tavener, MacMillan) e scandinave (Sandström). "Il concerto – concludono dall’Accademia – mette in luce il ruolo centrale che il coro continua a svolgere nella contemporaneità, rinnovando e mantenendo viva una tradizione secolare nella liturgia e nella cultura musicale odierna". La direzione del coro è come sempre affidata al maestro Lorenzo Donati. "La Micat in Vertice celebra il Natale con il Coro della Cattedrale di Siena – dichiara il direttore artistico della Chigiana, il maestro Nicola Sani – con un concerto che intreccia tradizione e modernità. Un percorso musicale affascinante attraverso la spiritualità del Natale nell’espressione di grandi compositori come. Un evento imperdibile per riscoprire la forza evocativa del coro nella spiritualità musicale di oggi. L’atmosfera magica della Cattedrale renderà questa esperienza indimenticabile". L’ingresso in Duomo per assistere al concerto sarà gratuito, fino a esaurimento posti. Ma ci saranno altre due occasioni per ascoltare il Coro della Cattedrale di Siena, per il ciclo Laudetur. La prima è proprio stasera, alle 21 nella Collegiata di San Quirico d’Orcia per il ‘Concerto di Natale. Veni Emmanuel’; la seconda è invece per lunedì 30, sempre alle 21, di nuovo nella Cattedrale di Siena, per il concerto ‘Musica per il giubileo. In jubilatione’. In programma brani delle antifone del periodo dell’Avvento e musiche di elevazione spirituale verso il Giubileo del prossimo anno. Per quanto riguarda la stagione Micat in Vertice, il prossimo appuntamento è per il 10 gennaio al Teatro dei Rozzi, sempre alle 21, con il concerto del vincitore del Premio Banca Monte dei Paschi 2024, il pianista Kostandin Tashko.

Riccardo Bruni