Musica da Vertigini dopo Scheletri. Il nuovo singolo dei ’Defrost94’

C’è attesa nell’ambiente musicale senese per l’imminente uscita, prevista il 29 settembre, del nuovo singolo dei DEFRØST 94, dal titolo "Vertigini", gruppo pop punk, i cui componenti sono Daniele Rossetti (voce),Daniele Acquaviva (chitarra), Leone Sbernadori (basso & programmazione). Una storia ancora giovane ma ricca di eventi e suoni: il progetto è partito ufficialmente a gennaio 2023 con l’uscita del primo singolo "Scheletri" anche se il gruppo è nato ufficiosamente ad aprile 2022 a seguito dell’incontro dal vivo (tramite annuncio social) del cantante con il chitarrista ed il bassista (amici di lunga data). Successivamente la band è uscita il 31 marzo con "Senza testa" e il 28 di luglio con il singolo estivo "Nuvola 9" accolto positivamente dal pubblico.

Così il progetto, dopo aver svolto una serie di date live sparse tra Toscana, Lazio e Veneto, che fra l’altro l’ hanno portato a vincere il Birrarbia’s Got Talent, guadagnandosi cosi lo slot di apertura per un importante artista ancora da annunciare per l’edizione 2024 del festival, è pronto a tornare in pista con una nuova pubblicazione: il nuovo singolo "Vertigini". Il brano è una ballad sentimentale che parla di un rapporto conflittuale di una coppia, testo che poi arriva ad una poco lieta conclusione. La canzone prodotto da Rick Freak, produttore romano con la quale il gruppo ha iniziato una collaborazione artistica con l’uscita di "Nuvola 9", che ha portato alla finalizzazione di due ulteriori brani:l’appena citata ballad "Vertigini" e il brano di futura pubblicazione "Tutto OK".

Sono gli stessi componenti che ci spiegano le loro ambizioni musicali: "Il nostro obbiettivo primario – ci dicono i Defrost - è quello di diventare protagonisti rilevanti della nuova scena pop punk italiana ed essere tra i principali artefici della sua conclamazione mainstream. Le nostre influenze musicalmente derivano dalla nuova scena americana come MGK Kennyhoopla, Jxdn e ovviamente i grandi classici del genere come Green Day e Blink. Sui testi e per certi aspetti melodico traiamo ispirazione dalla scena 2007 italiana come Finley & dAri uniti ad una scelta di vocaboli sensibili alla trap e alle wave musicali attuali". Sono il chiaro segno dei nuovi fermenti musicali senesi di ultimissima generazione. Servirà per loro, e per altri, la giusta attenzione di pubblico, critica e produttori. Massimo Biliorsi