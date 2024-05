’Musei in Festa’. Biodiversità, seminari laboratori e visite

Nell’ambito della rassegna Musei in Festa, ideata dal Sistema Museale dell’Università di Siena, venerdì 17 maggio, dalle 9 all’Accademia dei Fisiocritici, si terrà il convegno ’Biodiversità e territorio’.

L’appuntamento ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della perdita di biodiversità che si sta verificando sul nostro pianeta, con le conseguenze sui sistemi naturali. Particolare attenzione sarà rivolta alla biodiversità del territorio senese e toscano: boschi, valli e aree coltivate. All’iniziativa parteciperanno, oltre a docenti universitari, associazioni del territorio e rappresentanti di vari enti, tra cui l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siena e i Carabinieri Forestali. Al termine del convegno i partecipanti potranno visitare l’Orto Botanico dell’Università e il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, dove Fabio Cianchi, presidente dell’Associazione Occhio in Oasi presenterà la mostra di fotografia naturalistica ’Ali di porpora’ dedicata ai fenicotteri. Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Scienze della Vita e dal Museo Botanico dell’Università, con il Museo di Storia Naturale dei Fisiocritici.

Tutti gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza e alle scolaresche. Musei in Festa è una rassegna di eventi dei musei del Sistema Museale dell’Università di Siena organizzati durante l’anno per la cittadinanza: iniziative su specifici temi.

In accordo con il tema scelto dall’Ateneo per le attività di Terza Missione 2024, Musei in Festa sarà un viaggio nei musei universitari alla scoperta del sapere, per osservare, esplorare e fare esperienza di ciò che non si conosce. Ci saranno laboratori, dove imparare divertendosi, stimolando e guidando lo sguardo curioso dei bambini e dei ragazzi per farli sempre più avvicinare ai temi della scienza. E poi conferenze e dibattiti, visite guidate, esposizioni temporanee.