Musei Contrada. Apertura straordinaria

Domani sabato primo marzo tornano le aperture straordinarie dei musei delle Contrade, un evento imperdibile per visitare contemporaneamente i 17 musei di Contrada e approfondire il valore storico e culturale di questi luoghi, custodi di una grandissima tradizione.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità speciale per ammirare i 23 oggetti – 17 bandiere e 6 tamburi – recentemente dichiarati di interesse culturale dal Ministero della Cultura e sottoposti a vincolo come testimonianze materiali del Palio di Siena, espressione di identità culturale collettiva.

Le visite si svolgeranno nei seguenti orari: sabato 1 marzo dalle 16 alle 19.

L’evento si inserisce nell’ambito della mostra "Palio 365. Un progetto di tutela partecipata", ospitata al complesso museale Santa Maria della Scala e visitabile ancora per pochi giorni fino a domenica 2 marzo. Organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, il Comune di Siena, il Magistrato delle Contrade e le 17 Contrade, la mostra esplora il profondo legame tra la comunità senese e il suo straordinario patrimonio culturale.

Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, visitare la pagina: https://www.santamariadellascala.com/mostre/