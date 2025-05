Muore dopo la visita in ospedale. Indagati tre medici a Campostaggia

Una morte sospetta ha fatto scattare le indagini della magistratura. Il fatto risale allo fine dello scorso mese di aprile quando un 42enne, residente a San Casciano Bagni, è deceduto dopo esser stato visitato all’ospedale di Campostaggia. Ieri sul corpo dell’uomo è stata eseguita l’autopsia preceduta, come prevede la legge, dagli avvisi di garanzia inviati agli indagati. Si tratta di tre medici, due uomini e una donna, che hanno visitato il 42enne colpito dal riacutizzarsi di una patologia pregressa.

L’uomo, tornato a casa, è deceduto. Di certo sono stati nominati tre difensori d’ufficio, uno per ogni indagato. "E’ vero – spiega l’avvocato Riccardo Dainelli – ho ricevuto l’incarico ieri sera (l’altra sera, ndr) ma non conosco la cronologia dei fatti. Le indagini sono coperte da un rigoroso riserbo, Oggi (ieri, ndr) c’è stata l’autopsia disposta dalla Procura. Da quel poco che ho potuto dedurre dalla carte – aggiunge – ritengo che la mia assistita sia del tutto estranea alla vicenda". Una visita, un consulto con la collega, la dimissione, una seconda visita e di nuovo le dimissioni dell’uomo dall’ospedale. Quindi l’improvvisa morte del 42enne a casa. Le indagini potrebbero essere scattate da una denuncia presentata dai familiari. Da qui i primi provvedimenti del pubblico ministero sfociati nella notifica dei tre avvisi di garanzia ai tre medici. Un atto dovuto, per consentire agli indagati di poter nominare dei periti di parte, e di avvalersi della difesa di un legale, per ora nominato d’ufficio.

Massimo Cherubini