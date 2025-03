Muore a soli 12 anni. Due paesi in lutto: "Ciao piccolo angelo"

In cielo c’è un altro angelo. Un bambino di soli 12 anni bravo e amato da tutti. Dai compagni di scuola – studiava al Comprensivo ’Parini’ di Torrita – e da chi lo conosceva. "Lascia un vuoto incolmabile", scrive su facebook il comune di Torrita. Il bambino abitava in realtà nel comune di Sinalunga con i genitori pur frequentando il ’Parini’. "Tutta la comunità scolastica si stringe intorno alla famiglia per la prematura scomparsa del caro alunno", si legge sul profilo social dell’istituto. Al contempo è già scattata una raccolta per fare una donazione in ricordo del piccolo al Meyer di Firenze oppure ad un’altra associazione che magari indicherà la famiglia stessa.

Un dolore immenso, la perdita del bambino per l’intera comunità che gli ha dato ieri l’ultimo saluto nella chiesa di Torrita. C’era anche il sindaco Giacomo Grazi. "Un momento triste", ha scritto il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei, "per la nostra comunità. Mi unisco al dolore dei genitori, nostri concittadini, e dell’intera famiglia per questa grave perdita". Centinaia di cuori sui social per il piccolo angelo.