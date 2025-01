Multato su bus. Il Pos non funziona. Sanzione annullata

Era salito sull’autobus a Grosseto in direzione Siena, confidando di poter pagare il biglietto a bordo con moneta elettronica, come riportato sul sito dell’azienda di trasporti Tiemme e diffuso anche a mezzo stampa. A bordo, però, il passeggero si era ritrovato una situazione ben diversa: il Pos all’interno dell’autobus non funzionava, anche se il personale faceva intendere che sarebbe stato avviato nel corso del viaggio. Nel corso della tratta, invece, il Pos aveva continuato a non funzionare. Al capolinea, a Siena, il consumatore è stato intercettato dai controllori che gli hanno contestato la sanzione a fronte del mancato pagamento del biglietto, ignorando tutte le dimostrate giustificazioni.

Il passeggero si è rivolto a Confconsumatori che ha portato il caso dinanzi al Giudice di pace di Siena, con l’assistenza dell’avvocato Maria Rita Maccioni. Il Giudice ha annullato la sanzione.

"È necessario – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – che l’azienda garantisca su tutti gli autobus il pagamento dei biglietti in modalità contactless e che non punisca gli utenti a fronte di un disservizio".