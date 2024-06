Movida violenta di notte in centro. Ragazzo ferito da una bottigliata. L’allarme dei residenti e i soccorsi

Movida violenta. Notte movimentata quella tra domenica e lunedì nel centro storico di Poggibonsi, dove è scoppiata una rissa fra tre giovani, uno dei quali è stato colpito con una bottiglia rotta rimanendo ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Campostaggia, ma, per fortuna, le le sue condizioni non sono gravi. E’ successo tutto nel giro di pochi minuti. Stando a quanto riferiscono alcuni residenti, che dalla finestra hanno assistito alla scena, a un certo punto, probabilmente anche per l’abuso di alcol, due giovani hanno iniziato a offendere un loro coetaneo.

Dalle parole i tre sono poi passati rapidamente alle vie di fatto, dandosele di santa ragione: pugni, calci e urla che hanno svegliato il vicinato, fino a quando uno dei tre giovani coinvolti nella scazzottata è stato colpito con una bottiglia rotta usata come un coltello. Alcuni passanti hanno chiesto l’intervento del 118 e, temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, hanno avvertito anche il 112. Nel giro di qualche minuto sono arrivate sul posto un’ambulanza del soccorso sanitario ed una pattuglia dei carabinieri del comando cittadino.

Mentre i sanitari trasportavano il ferito all’ospedale, i militari cercavano di ricostruire l’episodio, sui cui gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo. Parlano, invece, i residenti: "Purtroppo non è la prima volta che in questa zona del centro succedono episodi di questo tipo – raccontano alcuni di loro – A provocarli è l’abuso di alcolici: parecchi ragazzi a quell’ora sono già ubriachi e basta una parola fuori posto o uno sguardo malgiudicato a scaldare gli animi. A noi non resta che dare l’allarme. Tutte le volte che ci sono situazioni di violenza chiamiamo i carabinieri o la polizia, non possiamo fare altro. Ci sentiamo impotenti". E infine: "Questa volta i protagonisti della rissa erano ragazzi italiani, in altri casi stranieri, ma la sostanza non cambia, come non cambia la causa di tutti questi episodi violenti, l’alcol – è l’appello –. Bisogna fare qualcosa, vivere in centro sta diventando un problema".

Le macchie di sangue lasciate sull’asfalto dal giovane rimasto ferito erano ben visibili anche ieri mattina, tracce di un’ennesima notte di movida sfociata nella violenza.