Mototerapia per i giovani disabili Il campionissimo Vanni Oddera mette in campo la propria passione

di Paolo Bartalini

Le due ruote come strumento di socializzazione per le persone più fragili. A Poggibonsi approda un interessante progetto di Mototerapia, modalità di intervento che ha origine a livello nazionale dall’intuizione del freestyle motocross rider Vanni Oddera. Il quale, da campione di evoluzioni, ha scelto di mettere a disposizione la propria passione motociclistica per offrire momenti di gioia e di spensieratezza a giovani con disabilità. Le quattro associazioni motociclistiche locali (Associazione Motociclistica AltaValdelsa, Innovation Team, Moto club Poggibonsi, Vespa Club Valdelsa), organizzano la manifestazione "Mototerapia - Emozioni e sorrisi per tutti".

Un evento che si propone di esprimere i sentimenti verso il sociale degli oltre 500 tesserati complessivi dei quattro team. Numeri che fanno del motociclismo una delle discipline più rilevanti a Poggibonsi, anche in virtù di un ampio movimento fra praticanti e appassionati. Le associazioni ne hanno ampliato il significato, aprendosi alla cittadinanza. Un appuntamento, quindi, nel quale chiunque avrà modo di salire come passeggero su una moto. Un circuito sicuro e controllato con conduttori autorizzati e preparati, nella convinzione, espressa dagli organizzatori, di regalare emozioni. L’evento, gratuito, si terrà a Poggibonsi, in piazza Enrico Berlinguer, sabato 22 aprile con il patrocinio e la collaborazione del Comune e dell’Associazione Viamaestra. Due le sessioni: dalle 10 alle 12 dalle 15 alle 18. Sponsor un insieme di aziende del territorio sensibili al valore sociale. Il ricavato sarà devoluto ad Anffas Alta Valdelsa, ente che interverrà con i suoi ragazzi in una giornata che vedrà impegnati giovani di altre associazioni del territorio.