Mossiere, i capitani uniti: "Confermato Bircolotti"

di Laura Valdesi

SIENA

I capitani sono partiti fiancati. E nella riunione che si è svolta lunedì sera al Magistrato delle Contrade hanno preso la prima decisione della stagione paliesca 2025. Non si poteva lasciare in sospeso, infatti, la questione mossiere. Nei mesi passati è stato ripetuto, più e più volte, che se si fosse voluto cambiare l’uomo del verrocchio bisognava partire per tempo. Non ridursi più a gennaio per formare la commissione con il mandato di sondare. Così le dirigenze si sono mosse subito per affrontare l’argomento. Ma dal confronto franco e intenso che c’è stato lunedì è emerso che non c’era necessità di trovare altre figure. Andava confermato Renato Bircolotti, salito in corsa sul verrocchio per l’Assunta. Del resto le opinioni raccolte dopo la Carriera del 17 agosto, nonostante qualche sfumatura per quanto riguarda la valutazione del suo operato, lasciavano intendere che lo starter conosciuto in tutta Italia veleggiava verso la conferma. "E’ il nome che proporremo al sindaco Nicoletta Fabio quando, credo nelle prossime settimane, la incontreremo", spiega il decano dei capitani Alessandro Toscano. La maggioranza dei dirigenti, dunque, ha trovato al convergenza su Bircolotti. Che è stato chiamato in diretta, nel corso della riunione, per comunicargli la decisione dei capitani. "Naturalmente si è detto molto felice. Chiaro che la nostra è solo una proposta, la nomina spetta all’amministrazione", sottolinea Toscano. Dunque, se non ci saranno intoppi, Bircolotti salirà per la terza volta sul verrocchio il 2 luglio 2025, dopo il debutto il 2 luglio 2022 e, appunto, il bis nella scorsa Carriera.

Alla riunione in Magistrato erano presenti tutti i capitani ad eccezione di Stefano Bernardini, sostituito da un mangino.

Non è stato l’unico argomento trattato dai dirigenti palieschi. C’è tanta carne al fuoco

ma prima di parlare di alcuni accorgimenti preferiscono aspettare l’incontro con il sindaco che potrebbe avvenire entro dicembre.