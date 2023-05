Morto a 42 anni Fronzaroli, bilanciere e ’playmaker dal cuore buono’

Una persona positiva. Che credeva nei valori della famiglia e della Contrada. Un grande vuoto la prematura scomparsa per la Lupa, una ferita per gli amici più cari. Un dolore immenso per la famiglia e i due bambini ancora troppo piccoli per restare senza padre. Si è spento ieri mattina nella sua abitazione Leonardo Fronzaroli, 42 anni, piegato da una malattia contro cui ha cercato di combattere con ogni forza, senza mai arrendersi.

"Un uomo che aveva un grande amore per la Contrada, ne condivideva tradizioni e soprattutto i valori", lo ricorda con affetto il priore Carlo Piperno. Era in seggio con lui come bilanciere sin dal primo mandato del 2019. Era stato anche alfiere di Piazza, Fronzaroli. Legatissimo a Vallerozzi, anche all’attuale capitano Giulio Bruni, come raccontano le foto del suo profilo facebook che lo ritraggono però soprattutto con i suoi splendidi figli, un maschio e una femmina. "Il feretro arriverà oggi nell’oratorio alle 10, dove i lupaioli potranno salutarlo. Qui si svolgerà il funerale alle 15. La bara sarà poi portata a spalla fino alla Costarella per il saluto alla Piazza, proseguendo per l’ultimo viaggio verso il cimitero della Misericordia".

Fronzaroli, che attualmente era direttore del Monte dei paschi a Torrenieri ma in precedenza lo era stato anche a Sinalunga e Livorno, aveva un’altra grande passione oltre alla Lupa: il basket. "Oggi è una giornata triste per la famiglia Mens Sana – si legge nel profilo facebook della società – Ci ha lasciati troppo presto un ragazzo che ha vissuto anni della sua adolescenza dentro il palazzetto di viale Sclavo, Leonardo Fronzaroli, classe ’80, era un playmaker dal cuore buono. Ci piace pensare che adesso giocherà insieme al nostro amato e suo grande amico Andrea Corsoni. Un’altra stella biancoverde brillerà sul cielo di Siena. La Mens Sana Basketball Academy si unisce al dolore immenso della famiglia di Leonardo".

La.Valde.