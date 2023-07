Morello al Meyer Si apre la corsa all’Asl Centro

Paolo Morello Marchese dall’Asl Toscana Centro alla guida dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La proposta è stata fatta dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, e ha già avuto l’ok della rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, d’intesa con il ministro della salute Orazio Schillaci, dopo che il Meyer, l’anno scorso, è diventato un Irccs, ovvero un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Paolo Morello Marchese è una vecchia conoscenza senese, visto che dal 2009 al 2012 è stato direttore generale delle Scotte: al Meyer in realtà è un ritorno, visto che il pediatrico fiorentino lo ha già avto come direttore da febbraio 2004 a gennaio 2009, nei cinque anni precedenti all’esperienza senese; ma Del Meyer, tra il 2000 e il 2004, Morello era stato anche direttore sanitario.

La nomina del presidente Giani passerà ora attraverso il parere della Commissione compentente del Consiglio regionale, dopodiché diventerà esecutiva. Paolo Morello Marchese al Meyer subentra a Alberto Zanobini. ‘"Ringrazio Zanobini per il grande lavoro fatto in otto anni al Meyer - spiega il presidente Giani -. Ho deciso di proporre Morello alla guida dell’istituto perché la sua storia professionale dimostra che sarà una guida autorevole per il rilancio e il sostegno ai professionisti straordinari del nostro centro di eccellenza pediatrico".

Si apre dunque ora, con la guida lasciata all’Asl Centro, un nuovo giro di poltrone per la sanità toscana.

p.t.