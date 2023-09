Montisi si ’veste’ da Nashville Festival (gratuito) con 10 artisti Usa "Bello se diventasse una tradizione"

Montisi per una notte si trasforma in "Nashville" e diventa la città della musica. Grazie a Jhonny Thielens e Peter Koziol, la sfida che sembrava impossibile è realtà. Prende il via un festival gratuito che sarà animato dall’arrivo di 10 artisti che dalla città del Tennessee che si esibiranno in una lunga giornata dedicata alla musica che supera confini geografici e che si immerge nella cultura del borgo senese. Una vera condivisione che coinvolgerà il mondo delle contrade ed un gruppo di musicisti di Montisi per un evento a stelle e strisce che promette di essere indimenticabile.

La storia ce la racconta Jhonny, che vive nel borgo dal 2012 e che assieme all’amico Peter ha promosso e realizzato "Montisi Nashville" come un vero e proprio gemellaggio di musica. La giornata è quella del 16 settembre ed il primo spazio è dedicato ai più piccoli con il corso di sbandieratori e tamburini e poi il torneo di Green volley tutte iniziative gratuite, preludio dell’avvio della musica con il primo concerto dalle ore 17 fino ad arrivare alle 2 di notte. Gli impianti sportivi del borgo diventeranno la Nashville senese. Montisi è un grazioso borgo nel comune di Montalcino, in provincia di Siena, vicino a Pienza, situato su una collina che segna il confine tra le vaste distese delle Crete Senesi e la bellissima Val d’Orcia. A Montisi si svolgono già due importanti manifestazioni folkloristiche: Giostra di Simone (la domenica più vicina al 5 agosto) e la Festa dell’Olio (1-2 novembre), durante la quale è possibile visitare i vari frantoi della zona e degustare ed acquistare l’olio nuovo e altri prodotti tipici. "Sarebbe bellissimo che questo appuntamento diventasse un Festival fisso da festeggiare- racconta appunto Jhonny - un’omaggio americano a questo borgo che ci ha accolto e che c’ha aperto i suoi scorci più belli". Gli artisti, di fama nazionale negli Stati Uniti, dormiranno nel borgo ed anche ad Asciano e le contrade oltre ad organizzare gli eventi gratuiti per i bambini hanno previsto la possibilità di cenare e bere del buon vino. Insomma cocktail, brace, musica e condivisione sono gli ingredienti che il borgo mette in campo per salutare gli artisti statunitensi. Vanessa Juarez, Jed Harrelson, Caitlin Mae, Cj Fam, Lauren Freebird Dj Ruvs e gli special Guest di Montisi Sawdust Groove e Crazy drivers saliranno sul palco lunga la strada provinciale 14, per una atmosfera veramente incredibilmente unica.

