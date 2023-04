Monticiano C’è Violenta E Selvaggia con due cavalli

Lanciatissima Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa. Dopo il debutto a Pian delle Fornaci dove, nell’ultimo appuntamento, ha montato in due corse, arriva per l’aspirante fantina di Piazza la prova del fuoco. Quella con il Tamburo di Monticiano. Selvaggia, infatti, martedì 11 aprile sarà su Akida nella corsa delle ore 15, la prima in programma, e poi nella terza con Amarcord de Mores. Dovrà vedersela in questo caso con Rocco Betti su Tiepolo di rincorsa ma anche con Elias Mannucci sul promettente Anì de Marchesana e Sebastiano Murtas su Zenis. Non sarà l’unico motivo a rendere frizzante il pomeriggio a Monticiano perché, per esempio, nella seconda batteria ci saranno addirittura Violenta da Clodia e Viso d’angelo, mentre nella quinta toccherà a Reo confesso. E, dulcis in fundo, alle 17,30 cala il sipario al Tamburo con ’re’ Remorex montato da Massimo Columbu e Una per tutti, la femmina condotta da Murtas su cui Massimo Milani punta forte per i Palii 2023. Se dunque la prima giornata di corse è stata scoppiettante, la seconda non dovrebbe essere da meno visti i 42 mezzosangue impegnati agli ordini del mossiere Andrea Calamassi.

Prima corsa (ore 15)

Antelios (Chessa), Urian (Columbu), Corallo sardo (Lai), Akida (Pianetti Lotteringhi della Stufa), Zenios (Chiavassa), Circe da Clodia (Francesconi), Volpino (Mula).

Seconda corsa (ore 15.30)

Bobborino (E.Bruschelli), Volcan de Bonorva (Cersosimo), Caente de Campeda (Giannetti), Ares Elce (Guglielmi), Takatursa (Mula), Viso d’Angelo (Piras), Violenta da clodia (Murtas).

Terza corsa (ore 16)

Balentia AA (Francesconi), Anì de Marchesana (Mannucci), Antine day (Chiavassa), Zenis (Murtas), Symposium (Columbu), Amarcord de Mores (Selvaggia Pianetti), Tiepolo (Betti).

Quarta corsa (ore 16.30)

Zinias (Mula), Abbasantesa (Putzu), Balente Bonorvesu (Caria), Buran (E. Bruschelli), Cassiox (Columbu), Zurigo (Cersosimo), Ungaros (Murtas)

Quinta corsa (ore 17)

Bolina da Clodia (Arri), Varina (Betti), Zilla (Puddu), Ungaro de bonorva (Lai), Zeuri (Chiavassa), Vento fresco (Giannetti), Reo confesso (Mannucci).

Sesta corsa (orre 17.30)

Carmilla AA (Caria), Arneaux (Nieddu), Corea de sedini (E.Bruschelli), Cheremule (Sanna), Unamore (Dino Pes), Una per tutti (Murtas), Remorex (Columbu).

La.Valde.