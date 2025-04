Monteroni d’Arbia. Si asfalta via Fiume

L’amministrazione comunale continua con il progetto di riqualificazione delle strade in tutto il territorio. "Si tratta soprattutto di un impegno che abbiamo preso con i nostri concittadini – commenta il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni (foto) – e che di anno in anno stiamo portando avanti oltre quelli che erano i lavori già annunciati nel programma elettorale. In questo quadro abbiamo realizzato e sono in corso di completamento interventi nel centro abitato di Monteroni e negli altri centri urbani come quello nella località di Caggiolo. Un intervento significativo è sicuramente quello del rifacimento del manto stradale e del riassetto di via Fiume". In questi giorni, infatti, sono stati realizzati degli interventi di riqualificazione delle strade nei vari centri abitati del Comune ed altri interventi sul territorio vorremo prevederli con la nuova programmazione in base alle risorse disponibili.

"L’obiettivo di questi lavori – continua Berni – è quello di migliorare la vivibilità dei nostri luoghi, l’accoglienza, il decoro e la sicurezza degli automobilisti ma anche e soprattutto dei pedoni e degli abitanti nel Comune. Continuiamo a perseguire l’intento di intervenire sulle strade che il tempo ed il traffico quotidiano hanno deteriorato, consapevoli della necessità di fare una programmazione e del fatto che non è possibile intervenire su tutte le necessità immediatamente. Oggi non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per i numerosi progetti che stiamo portando avanti e con questa determinazione abbiamo intenzione di proseguire".

"Tutti gli interventi che stiamo portando avanti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Grassi – tengono in considerazione anche alcune delle esigenze puntuali che da anni venivano rappresentate dai nostri cittadini al fine di migliorarne la qualità della vita. Sappiamo che le realtà che hanno bisogno di attenzione restano molte ed in questo senso ci adoperiamo per provare a dare il maggior numero di risposte possibili".