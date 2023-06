Monteriggioni, Sciopero di 3 ore nello stabilimento Pay Care, incontro con il sindaco Fabio

Altre tre ore di sciopero ieri mattina nello stabilimento Pay Care a Monteriggioni, dove è in atto da mesi un braccio di ferro tra sindacati e azienda per il mancato rispetto degli accordi firmati al tavolo regionale.

E sempre nella giornata di ieri si è svolto l’incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e il sindaco Nicoletta Fabio, che già in campagna elettorale aveva promesso sostegno alla vertenza. Durante la riunione, Fabio ha ribadito la sua attenzione alla situazione aziendale, sottolineando ancora una volta il filo diretto con il Governo nazionale tramite il parlamentare Francesco Michelotti. Per questo i sindacati stanno preparando una lettera per chiedere formalmente la riunione di un tavolo ministeriale sulla vertenza.