Montepulciano, via libera al bilancio

Se le condizioni di benessere di una comunità si possono leggere nei bilanci delle istituzioni pubbliche, allora Montepulciano gode veramente di buona salute. Nelle pieghe dell’approvazione del rendiconto 2024 del Comune, sono emersi almeno tre indicatori che certificherebbero la "sana e robusta costituzione" del territorio. Si tratta, anzitutto, del gettito dell’imposta di soggiorno, pari a 381mila euro, equivalente al totale dei pernottamenti turistici registrati nei dodici mesi, con un incremento di 50mila euro rispetto all’anno precedente e dunque delle opportunità garantite da questo asset dell’economia locale. Collegati a questa voce, gli introiti derivanti dai parcheggi, passati da 708mila euro nel 2023 a 803mila euro nel 2024.

E infine il saldo dell’addizionale Irpef, pari a 1,8 milioni di euro: ad aliquota invariata, l’aumento è di quasi 200mila euro rispetto all’anno precedente, e questo è un indicatore concreto della crescita economica, essendo legato ai redditi e dunque alla produzione di ricchezza. Si tratta, come ha ricordato il sindaco Michele Angiolini, di un dato già emerso nei due mandati dell’amministrazione Rossi, in cui lo stesso Angiolini aveva, da assessore, proprio la delega al bilancio, con trend costantemente in crescita dal 2009. Il rendiconto, approvato con il voto favorevole del centrosinistra, si chiude con un risultato di amministrazione di 10,7 milioni di euro con 2,6 milioni di avanzo libero definiti dall’assessora al bilancio, Angela Barbi, "risorse per programmare nuovi interventi e rafforzare la capacità di rispondere ai bisogni della comunità". Sul fronte delle uscite, in evidenza le politiche sociali, gli investimenti in cultura e promozione, la manutenzione e la cura del patrimonio e del territorio.

Diego Mancuso