Montepulciano Sfilano a Roma sbandieratori e tamburini

Un’Epifania da trascorrere con gioia ed entusiasmo nella Capitale. Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, insieme a una delegazione delle otto contrade del Bravìo delle Botti, parteciperà di nuovo al corteo storico religioso "Viva la Befana - per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania" in programma il 6 gennaio, alle ore 10 in via della Conciliazione a Roma. Lo scopo principale sarà quello di rappresentare la fratellanza tra i popoli e di testimoniare a Papa Francesco e a tutto il mondo il valore del "dono senza chiedere nulla in cambio". Per il Gruppo Sbandieratori e Tamburini, "prendere parte nuovamente a una manifestazione storica così importante, arrivata ormai alla sua 36esima edizione, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. La novità di quest’anno è che, insieme a noi, saranno presenti anche otto alfieri che rappresentano le contrade del Bravìo delle Botti di Montepulciano, in modo da far conoscere e apprezzare al pubblico ancora di più le nostre tradizioni, il nostro territorio e la storia"