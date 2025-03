Montepulciano, lavori al bar in fase di conclusione

Finalmente ci siamo quasi per il nuovo bar nel giardino di Poggiofanti. Il Comune di Montepulciano ha fatto sapere "che i lavori per la realizzazione della struttura sono in fase di conclusione, con le ultime rifiniture in corso e il completamento previsto nei prossimi giorni. L’opera ha comportato un investimento complessivo di 316mila euro, di cui 80mila finanziati dal Gal".

E comprende un’ampia sala bar, un’area cucina, bagni, magazzino nel piano sottostante e uno spazio esterno costituito da un piccolo ’anfiteatro’ per spettacoli musicali o rappresentazioni all’aperto. Intanto è stato pubblicato il bando per la gestione del bar nel Giardino di Poggiofanti. La concessione avrà una durata di sei anni ma con possibilità di rinnovo di altri sei anni.

"La concessione – si spiega in una nota – prevede il pagamento di un canone patrimoniale annuo al Comune, con un importo a base di gara di 36mila euro. Il concessionario dovrà occuparsi dell’allestimento e dell’arredo dei locali: i costi sostenuti saranno compensati con una riduzione del canone di concessione di mille euro mensili, per i primi 24 mesi". Obiettivo, la piena operatività del bar per l’estate.