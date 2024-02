Montepulciano, la gara delle vetrine. Prologo dell’Anteprima del Nobile

Tra i momenti tradizionali che accompagnano l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, di scena in Fortezza dal 10 al 12 febbraio, con la proclamazione delle stelle per la vendemmia 2021, in commercio dal 17 febbraio, c’è il contest delle ’Belle Vetrine’ che vede in prima linea la sempre attiva Pro Loco poliziana che lo gestisce dal 2017. Un concorso con 20 anni di storia che mette in gioco l’estro e la creatività dei commercianti: sono loro i protagonisti, con creazioni sempre molto ricercate e dove non manca la cura del dettaglio. Una sfida a colpi di idee che anima il cuore del commercio cittadino ma anche un regalo, di riflesso, per i visitatori che vengono a Montepulciano con la stagione turistica che inizia a muoversi in occasione dell’Anteprima del Vino Nobile.

Il tema delle ’Belle Vetrine’ di quest’anno è dedicato alla musica e ai musicisti di Montepulciano. A iniziare dall’omaggio per Marco Coltellini, di cui ricorrono i 300 anni dalla nascita, editore ma anche famoso librettista e poeta: a lui, poliziano di nascita, sono dedicati anche i frontalini delle bottiglie di vino esposte all’Anteprima del Vino Nobile e, a primavera, un convegno al Festival di Pasqua di scena sempre a Montepulciano.

La musica qui è qualcosa di speciale e con un forte radicamento, dal Cantiere Internazionale d’Arte all’Accademia Renana a Palazzo Ricci fino al Live Rock Festival ad Acquaviva tanto per citare qualche esempio importante. In questo territorio sono nati anche i Baustelle, tra le band principali in Italia degli ultimi tempi. Tornando al contest, sono ventidue le vetrine che hanno partecipato: di queste, dieci, sono selezionate dalla giuria con le foto che saranno esposte sabato in Fortezza per la votazione del pubblico dalle ore 15 alle 18. Domenica, invece, alle ore 17, l’atto conclusivo con la premiazione delle prime tre classificate. Come hanno spiegato dalla Pro Loco, nel percorso delle vetrine, dentro e nelle zone limitrofe del centro storico, sarà possibile scoprire molte versioni del tema, trattate con originali composizioni artistiche, alcune ispirate proprio ai più importanti eventi musicali della stagione poliziana, altri dei veri e propri omaggi alla musica, oppure con i riflettori accesi sugli artisti poliziani illustri. Fuori concorso, anche la stessa Pro Loco di Montepulciano ha creato la sua ’Bella Vetrina’, "un omaggio ai diversi stili musicali della storia, alle stagioni del Teatro Poliziano, agli strumenti e agli artisti che hanno segnato pagine importanti dei nostri ricordi".

Luca Stefanucci