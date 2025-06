Montepulciano, il futuro del turismo. Summit dei vertici di Federalberghi

Montepulciano al centro del dibattito nazionale sul futuro dell’ospitalità: la Valdichiana accoglie i vertici tecnici di Federalberghi, il 19 e 20 giugno la Fortezza di Montepulciano ospiterà l’incontro nazionale dei direttori e dei segretari di 60 rappresentanze territoriali di Federalberghi, la più rappresentativa associazione del settore ricettivo in Italia. Un appuntamento di alto profilo che vedrà la Valdichiana diventare punto di riferimento per il confronto sui temi strategici del settore turistico italiano. In agenda, sessioni operative dedicate all’intelligenza artificiale applicata alle imprese ricettive, all’azione legale collettiva contro le pratiche commerciali scorrette di piattaforme come Booking.com, alle grandi fiere strategiche del turismo come TTG Rimini, alla creazione di comunità energetiche rinnovabili a supporto del turismo sostenibile e a numerose tematiche sindacali, tra cui il lavoro stagionale e la contrattazione collettiva. "Per la Valdichiana Senese, poter ospitare questo appuntamento strategico sull’innovazione turistica ha un significato importante – sottolinea Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana e di Federalberghi Valdichiana e Chianciano Terme –. Il confronto sulle esperienze regionali, l’aggiornamento sulla competitività dei mercati e le opportunità condivise resteranno a disposizione anche delle imprese del nostro territorio per crescere nel mercato turistico". Durante le due giornate interverranno tanti noti esperti nazionali e figure di primo piano del settore: sarà presente anche Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi nazionale e la presidente di Federalberghi Siena, Rossella Lezzi. Saranno inoltre trattati temi di forte attualità come il turismo delle radici e la formazione scolastica e professionale, con esempi concreti di percorsi di alternanza realizzati dagli studenti degli istituti superiori italiani e degli ITS Academy. L’organizzazione dell’iniziativa è curata da Federalberghi Valdichiana e Chianciano Terme, con la collaborazione del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e del progetto Vetrina Toscana e del Comune di Montepulciano, confermando ancora una volta il legame profondo tra ospitalità, cultura e territorio. E’ la prima volta che la più importante categoria nazionale degli albergatori sceglie il nostro territorio per un confronto nazionale e ricordiamo che Federalberghi ha 27.000 strutture alberghiere associate su 33.000 hotel in Italia. Anna Duchini