Montepulciano festeggia il Nobile. L’Anteprima con eventi e premi. La ’Madia’ è la miglior vetrina

Il Vino Nobile di Montepulciano ha aperto il ciclo delle ‘anteprime’ regionali con il fine settimana dedicato agli operatori, agli appassionati e agli eno-turisti che, come ha rivelato una recente indagine, mettono la Toscana al primo posto tra le mete preferite. Una sorta di banco di prova, anche coraggioso, proprio mentre il mondo del vino si interroga sui dazi-Usa, su nuove tendenze e bevande senza alcool e sulle restrizioni (effettive o invocate) dei consumi, effetto del nuovo codice della strada italiano e di aggiornate valutazioni di carattere sanitario.

La risposta appare rassicurante: i consumatori sono consapevoli e informati ma credono nel prodotto, come hanno dimostrato l’affluenza in Fortezza, ai quaranta banchi di assaggio delle aziende partecipanti, e il tutto esaurito fatto registrare da molti ristoranti. Mentre l’iper-dinamico presidente Andrea Rossi rientra da una missione negli Usa, a tirare le prime somme per il Consorzio dei produttori, titolare dell’evento, è la vice-presidente Susanna Crociani: "Due giorni in cui si rafforzano i contatti con gli operatori, in cui l’eno-turismo mostra la sua importanza, ma nel segno, soprattutto, della grande novità, il debutto dell’etichetta ‘Pievi’, che omaggia la storia e guarda al futuro".

Le prime degustazioni premiano sia le nuove annate in commercio, il Nobile 2022 e la Riserva 2021, sia l’inedita etichetta, declinata in dodici versioni. Il riconoscimento ‘Grifo Nobile’, che il Consorzio destina ad ambasciatori della denominazione, è stato assegnato al ristorante ‘Le logge del Vignola’ e al suo maitre-patron Massimo Stella, e al ‘Perbacco Wine Club’, uno dei primi in Italia, dei giovani fratelli Francesco e Giacomo Maramai.

La più bella vetrina, tra ben ventisette in gara, coordinate dalla Pro Loco, sul tema ‘patrimonio artistico del Museo Civico’, è risultata quella della ‘Madia’, di Antonella Mangiavacchi, ispirata alla porta etrusca custodita tra le collezioni. L’Anteprima del Nobile prosegue oggi, con orario 11-19, e riprenderà venerdì 14 con l’arrivo della stampa specializzata internazionale che, per la prima volta, si tratterrà per due giorni interi, sarà condotta alla scoperta della Pievi e sarà accolta per l’evento di presentazione nella più solenne e suggestiva delle chiese fuori le mura, il Tempio di San Biagio.