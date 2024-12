Montepulciano centro attrattivo . Conto alla rovescia ad Abbadia

SIENA

Tanti appuntamenti in provicia di Siena in occasione del Natale. A partire da Montepulciano, il cui allestimento è da anni (meritata) mèta di attrazione per tantissime persone. Oltre alle 70 casette in legno tra piazza Grande e via San Donato, porte aperte al magico Castello di Babbo Natale. Poi l’area food coperta, degustazioni nella Christmas Terrace, animazioni e sorprese per grandi e piccoli. Per facilitare gli spostamenti, sono attive le navette gratuite dalle 10 alle 19, con partenza da piazza Nenni ogni 30 minuti. Oggi alle 17 nella chiesa del Gesù tradizionale Concerto di Natale con l’Orchestra Poliziana e la Corale Poliziana dirette da Alessio Tiezzi. Sarà assegnato il premio “Diritto alla Musica” al flautista Roberto Fabbriciani. A Valiano torna il Mercatino nel Castello, organizzato dal Gs La Rocca.

A Montalcino oggi alle 17, al Teatro degli Astrusi spettacolo teatrale per grandi e piccini ‘Una ricetta di Natale’ a cura del Teatrino dei Fondi. Oggi alle 13 a Montisi Aperipranzo degli Auguri a cura dell’Associazione sportiva di Montisi.

A Gaiole in Chianti oggi alle 17, alle Ex Cantine Ricasoli, tradizionale concerto di Natale. L’occasione per il Comune di Gaiole per fare gli auguri di Buon Natale alla comunità e per valorizzare gli alunni meritevoli che hanno conseguito i migliori risultati a scuola, con la cerimonia di consegna delle borse di studio.

A Sinalunga, oggi alle 17 al teatro Ciro Pinsuti, i piccoli allievi della scuola di musica “Flos Vocalis” si esibiranno del concerto di Natale.

Castellina in Chianti: magia, gioco e tanto divertimento per i più piccoli a Castellina in Chianti, con spettacoli che animeranno il Cinema Italia nel periodo delle feste promossi da Lo Stanzone delle Apparizioni. Primo appuntamento oggi alle 16 con Bollestrabelle in compagnia di Thomas Goodman, il “maestro delle bolle” che ha portato la sua arte in giro per il mondo. Lo spettacolo, a ingresso libero, incanterà il pubblico e coinvolgerà grandi e piccini fra magia e poesia.

Si avvicina il Natale e il grande appuntamento con le ’fiaccule’ ad Abbadia San Salvatore: il 24 dicembre alle 18, come da rituale ormai consolidato, ore 18, in un momento spettacolare che riunisce centinaia di persone, si darà il via alla Cerimonia di Accensione con la “Benedizione del Fuoco” che segna l’inizio della festa.

La filarmonica suonerà canti natalizi e la fiaccola davanti al Municipio viene accesa con il fuoco sacro. Questo è il segnale convenuto: da qui i Capi Fiaccola, con le loro torce divampanti, portano il fuoco che accenderà le altre decine di Fiaccole disseminate nel centro storico e in tutto il resto della cittadina del Monte Amiata.