Montalcino, terra di vip. Red Canzian dei Pooh nel locale delle celebrità

Arriva la bella stagione e ci sono posti che si trasformano grazie all’arrivo di tanti visitatori pronti ad ammirare un territorio con pochi eguali. Con la primavera che entra nel vivo anche Montalcino, come altri centri vicini, sta accogliendo i turisti che ogni anno vengono a godersi questa bellissima parte della Valdorcia. E nei giorni scorsi a fare visita alla città del Brunello c’era anche un turista speciale che ovviamente non poteva passare inosservato. Lui, come riporta Montalcinonews.com, è Red Canzian, bassista e una delle voci dei Pooh, gruppo musicale che ha scritto pagine di storia della musica italiana e con un seguito fortissimo da parte di un pubblico di tutte le età.

Red Canzian è stato visto alla Fiaschetteria, nel cuore del centro storico, una tappa fissa per tante persone, vip compresi, per "assaggiare" e godersi Montalcino da una posizione privilegiata. Un locale storico, un caffè-salotto elegante, come quelli che si trovano nelle più importanti città italiane, il Caffè Fiaschetteria Italiana 1888 è stato creato da Ferruccio Biondi Santi (nel 1888), "padre" del Brunello, nell’allora Piazza Principessa Margherita, oggi Piazza del Popolo. Oggi è di proprietà di Giuseppe Musso e della moglie Giusi Barrasso.

Lunga la lista citata da Montalcinonews di celebrità che hanno frequentato la Fiaschetteria (che fa parte dei "Locali storici d’Italia") nel corso degli anni: da Re Carlo (che recentemente è tornato in Italia) all’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dai registi Mario Monicelli e Federico Fellini, ad attori conosciuti in tutto il mondo come Anthony Hopkins, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, solo per elencarne alcuni.

Montalcino, che ha anche un forte appeal nel cinema, continua così ad esercitare il suo fascino e ad essere una delle mete di riferimento per il turismo. Canzian ha scelto Montalcino per trascorrere il 25 aprile con la moglie, alla Fiaschetteria si è fermato per un caffè e la sua gentilezza e il suo sorriso sono stati molto apprezzati. Una giornata di festa che ha visto tanti italiani riempire le città d’arte ma anche i piccoli borghi per godersi un po’ di relax. E la Valdorcia, c’è da immaginarselo, continuerà nei prossimi mesi ad essere una zona particolarmente gettonata, grazie a quel mix vincente di natura, sapori, paesaggio ed accoglienza capace sempre di fare "centro". Anche nel cuore dei personaggi famosi.

