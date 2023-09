Montalcino, il capitano. Rotella comandante

Il capitano Giuseppe Rotella è il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Montalcino. Sostituisce il maggiore Alessandro Sebis, trasferito a Roma dove ha assunto un altro incarico. Il capitano Giuseppe Rotella, 43enne romano, sposato con due figlie, persona molto attiva nel mondo del volontariato, è entrato nell’Arma come maresciallo per poi accedere alla carriera di ufficiale. Ultimato il corso viene destinato alla scuola marescialli di Velletri, dove assume, nel 2013, il comando di plotone fino a giugno del 2016, anno in cui, da tenente, passa alla Dia dove ha svolto vari incarichi. Da lunedì scorso il capitano Rotella è impegnato nel territorio. Un vasto territorio perché la compagnia di Montalcino conta dieci stazioni dei carabinieri (Buonconvento, Murlo, Montalcino, Campiglia d’Orcia, Castiglione d’Orcia, San Quirico d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano Bagni San Giovanni Asso) e una tenenza, quella di Abbadia San Salvatore, comandata dal tenente Lelio Prisco, Da due anni sull’Amiata il tenente assume, in assenza dal servizio del capitano, il comando della compagnia.

Massimo Cherubini