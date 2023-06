Monica Casciaro è pronta "Porterò in Comune una ventata green"

"Ci ho sperato fino alla fine: è stato premiato il bel lavoro che abbiamo fatto come lista e come gruppo". E’ pronta a mettersi subito al lavoro Monica Casciaro, consulente finanziaria di 31 anni, entrata a sorpresa in Consiglio comunale dopo il riconteggio dei voti per rappresentare Siena Sostenibile. "Le voci dicevano che non avremmo eletto nessuno – racconta – poi mi ha chiamata Gianni Porcellotti per darmi la bella notizia. Ora ci si rimbocca le maniche per portare le nostre tematiche in Consiglio".

La sua tradizione familiare è di centrosinstra, lei stessa era iscritta al Pd. Cosa la ha spinta verso Siena Sostenibile?

"Mio padre Salvatore Casciaro è stato per 15 anni consigliere comunale con il Psi e i Ds. Quando non ho rinnovato la tessera del Pd, a cui ero iscritta dall’età di 18 anni, mi ha detto: “Ti capisco, il partito non dà spazio ai giovani“. Quindi mi ha garantito sostegno. Quanto a me, ci ho provato fino alla fine cercando collaborazione, ma nel Pd non ho trovato ascolto".

Cosa farà in Consiglio?

"Intendo portare una ventata green, aria fresca. Abbiamo delle idee da portare avanti. Sono sola, ma ho un grande gruppo alle spalle".

Siena Sostenibile costituirà un gruppo autonomo o entrerà in quello di Fabio Pacciani?

"E’ tutto da decidere, la prossima settimana ci riuniremo come lista e poi ci sarà l’incontro con Pacciani".

Quale lo stato d’animo per il debutto in aula?

"Le responsabilità non mi spaventano, so solo che c’è tanto lavoro da fare".

Voterete con la maggioranza o starete all’opposizione?

"Valuteremo di volta in volta i vari provvedimenti e la qualità delle proposte".

Come commenta il risultato elettorale?

"La vittoria di Nicoletta Fabio è quasi meritata, la sinistra deve cambiare qualcosa al suo interno, promuovendo idee più attuali".

C.B.