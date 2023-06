Mociano, oggi la decisione Verifiche sull’agibilità

di Laura Valdesi

SIENA

"L’Ufficio Palio sta monitorando l’evolversi delle condizioni meteorologiche ed effettuerà nella mattinata di domani (oggi, ndr) le verifiche di agibilità della pista di Mociano". Il messaggio tanto atteso da proprietari, fantini e addetti ai lavori arriva in tarda mattinata da Palazzo Pubblico. In tanti si chiedevano infatti se, viste le piogge continue, seppure ad intermittenza, degli ultimi giorni sarebbe stato possibile far galoppare i cavalli. Per questo, giustamente, l’Ufficio ha scelto di decidere all’ultimo momento stante l’importanza degli appuntamenti previsti questa settimana, l’altro è venerdì 9, per la regolare conclusione del Protocollo equino da parte dei mezzosangue. Oltretutto, fra i convocati di oggi ci sono nomi a cui i capitani guardano per il lotto, da Zio Frac a Una per tutti, da Arestetulesu a Viso d’Angelo e Abbasantesa, per citarne alcuni. Certo è che la pioggia caduta nel pomeriggio non facilita di sicuro il recupero in tempi rapidi della pista. Oggi comunque il ’verdetto’. I cavalli convocati sono 47.

Prima batteria (ore 15)

Zenios (Chiavassa), Don Peppe di Gavoi (Caria), Benitos (Mula), Bobborino (Bruschelli), Ares Elce (Guglielmi), Demone s’astore (Fabbri), Una per tutti (Bincoletto).

Seconda batteria (ore 15.30)

Boera da Clodia (Bartoletti), Vento Fresco (Giannetti), Fenomenale (Francesconi), Carrasegare (Nieddu), Astoriux (Bitti), Diocleziano (Carboni), Bryan de marchesana (Cersosimo)

Terza batteria (ore 16)

Carmilla (Caria), Urian (Columbu), Dreheer (Guglielmi), Unidos (Chiavassa), Canarinu (Mula), Zio Frac (E.Bruschelli), Zenis (Lai).

Quarta Batteria (ore 16.30)

Teseo da Clodia (Francesconi), Ardavli (Bitti), Arestetulesu (Pusceddu), Bombolo (Cersosimo), Caente (Giannetti), Diamante prezioso (Chiavassa), Arneaux (Nieddu).

Quinta batteria (ore 17)

Remorex (Columbu), Dovizia (Carboni), Zinias (Mula), Buran (E.Bruschelli), Zentiles (Lai).

Sesta batteria (ore 17,30)

Akida (Pianetti), Urgano rosso (Pusceddu), Cossita (Bitti), Criptha (Mannucci), Viso d’Angelo (Piras), Cuore sauro (Turco).

Settima batteria (ore 18)

Carontes (Lai), Banzay (Puligheddu), Zeuri (Bartoletti), Bim Bum Bam (Mula), Abbasantesa (Putzu), Bombolina (Columbu).