Missione in Turchia, primi salvataggi "Era sotto 4 piani di un palazzo"

Un giovane può dire grazie alla task force dei pompieri ’Usar’, specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie, volati dall’Italia e anche da Siena con tre cani addestrati appositamente sui luoghi del terremoto che ha distrutto parte della Turchia. Con loro anche una dottoressa e due infermieri del 118 dell’Asl Sud Est. "Giornata più che soddisfacente – scrive Sara Montemerani in un messaggio poi rilanciato sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani –, dopo 9 ore di lavoro siamo riusciti ad estrarre un ragazzo (di 23 anni, ndr). Era sotto 4 piani (di una palazzina crollata ad Antiochia, ndr). Non era scontato riuscire a portarlo fuori... le lacrime del ragazzo ci hanno ripagato di tutta la fatica". Una pioggia di messaggi per la dottoressa che è conosciutissima in Val d’Arbia dove la Misericordia di Torrenieri ricorda "che fa parte della squadra della nostra associazione. Vogliamo salutarla, abbracciandola il più forte possibile. Siamo orgogliosi di tutti voi ragazzi", la frase rivolta alla task force che sta portando aiuto ai turchi. Il gruppo dei vigili del fuoco, aiutato anche dai cani Zeus, Drago e Cobadog, ha lavorato con grande dedizione e pazienza nonostante la situazione difficile per via delle continue scosse di assestamento. Salvato poi in serata anche un altro giovane sepolto dalle macerie.

Laura Valdesi