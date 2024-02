"M’illumino di meno": iniziativa amica del pianeta

Il 16 febbraio è la giornata nazionale di "M’illumino di meno", un progetto che vuole sensibilizzare le persone a compiere azioni concrete per evitare gli sprechi e rispettare l’ambiente. L’iniziativa è nata da un’idea della trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 ed è diventata un appuntamento annuale per promuovere uno stile di vita sostenibile. È stato bello partecipare alla diretta streaming organizzata da Estra in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) per le scuole italiane, nella quale abbiamo interagito attraverso una chat. Noi alunni della classe prima, con l’aiuto della terza, abbiamo realizzato dei volantini con alcuni slogan come "Spegni le luci quando non ne hai bisogno", "Più led, meno spreco", "Usate le bici e sarete dell’ambiente amici", "L’acqua è il nostro gasolio: non sprecarla!" e tanti altri. Li abbiamo distribuiti alla popolazione delle due frazioni più grandi del Comune di Murlo. In tutte le attività commerciali che abbiamo visitato, la reazione è stata molto positiva. La maggior parte dei negozianti non ci ha neanche chiesto cosa significassero gli slogan, perché probabilmente consapevoli della necessità di ridurre gli sprechi. Molti ci hanno detto: "Grazie, lo attaccherò in sala", "Ascolterò il vostro consiglio". Perfino il sindaco ci ha lodati mettendo il volantino in bella vista all’ingresso della Pubblica Assistenza. Una signora invece ha preso il foglio, l’ha stropicciato e se ne è andata…

Siamo convinti di aver fatto una buona azione. Ci auguriamo che questi nostri consigli vengano ascoltati e messi in atto quotidianamente.