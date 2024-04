"Mi complimento con i lavoratori per l’onorificenza. Assegnata per la condotta professionale e di vita"

Saranno in tutto 75 i nuovi Maestri del Lavoro della Toscana che riceveranno il riconoscimento il Primo Maggio a Firenze, nel corso della cerimonia in programma nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Dipendenti di aziende private delle dieci province della Toscana nell’elenco dei 75 in ambito regionale. Quattro i riconoscimenti che interessano il Senese. Le nomine, in tutta Italia, sono a cura della Federazione nazionale Maestri del lavoro. A Siena il Consolato provinciale della stessa Federazione ha al vertice Guido Burroni. Il quale "si complimenta con i lavoratori per l’onorificenza che hanno conquistato grazie al loro comportamento nel mondo del lavoro e nella vita di cittadini". Queste le parole nella lettera di Burroni per evidenziare i meriti dei nuovi Maestri del Lavoro di Siena e provincia.