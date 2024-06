Mezzo secolo di Bravìo delle Botti. Spingitori vittoriosi in un talk show

Si impenna la temperatura del Bravìo delle Botti. Giugno proporrà infatti una fittissima serie di eventi, tradizionali ma soprattutto nuovi, in attesa dell’evento a fine agosto. Le iniziative inedite sono legate al cinquantesimo anniversario della manifestazione, che appare molto sentito sia dal Magistrato delle Contrade sia dalle contrade. L’anteprima delle celebrazioni se l’è intestata San Donato che ha già riunito a maggio, per una grande festa, tutto il popolo biancorosso, di ieri e di oggi.

Tra gli appuntamenti già annunciati figura quello di Gracciano che sabato 22 giugno festeggerà il mezzo secolo con la manifestazione ’Dalla cornacchia al leone’, titolo che cita l’evoluzione grafica e storica dello stemma neroverde. Sempre attenta al proprio archivio e al materiale storico, dalla contrada di Sant’Agostino c’è attendersi anche qualche sorpresa in fatto di immagini del passato. Domenica 23 aprirà la propria serie la contrada di Cagnano che proporrà addirittura tre appuntamenti serali (gli altri sono in calendario venerdì 28 e domenica 7 luglio), legati ai propri dieci successi nella corsa con le botti. Il Rettore Luca Tonini sta effettuando una ricerca certosina per avere ospiti dei talk-show tutti gli spingitori vittoriosi insieme ai dirigenti e ai contradaioli che hanno scritto la storia verde-blu, accompagnando le testimonianze con i filmati dell’epoca. Nello stesso week-end andrà in scena ’Le Dame della Botte’, Bravìo al femminile organizzato da San Donato. Domenica 30 giugno la contrada di Talosa organizzerà infine la tradizionale manifestazione per i piccoli spingitori, diventata una sorta di "palestra" per i protagonisti del futuro. Su tutti gli eventi si staglia naturalmente l’annunciata conferenza del Magistrato delle Contrade: in attesa di conoscerne i particolari, si sa che l’incontro vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, in rappresentanza di vari aspetti e di vari settori del Bravìo (la storia, la corsa, il corteo storico, gli sbandieratori e tamburini), il cui contributo servirà a ripercorrere la storia della rievocazione medievale. Infine è tutto pronto per la seconda edizione del torneo di padel delle contrade, dedicato alla memoria di Fabrizio Contemori. Si giocherà dal 12 al 14 giugno sui campi di Acquaviva e a designare le qualificate saranno due gironi all’italiana; poi semifinali e finale, con Voltaia, detentrice del titolo, ancora favorita ma insidiata anzitutto da Collazzi, sconfitta nella finale 2023.

