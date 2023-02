"Metodo tedesco, ditta italiana. Ho costruito la casa a prova di scossa"

"All’inizio il mio desiderio era costruire una casa passiva a risparmio energetico, ma anche che resistesse ai movimenti delle Crete. Come risaputo la creta si espande e ritira di continuo. Una costruzione quindi che rispondesse ai movimenti del terreno" spiega Roberto Bechi che nel 2010 ha avuto un’idea meravigliosa: costruire una casa antisismica. Roberto si reca poco prima di dare il via ai lavori all’iniziativa ‘Clima House’ di Bolzano, e contatta una ditta specializzata di Treviso che costruisce case secondo un sistema tedesco che si adatta a qualsiasi costruzione. In particolare la parete risponde alla tecnica ‘MHM, Massive Holz Mauer’ nata nei primi anni 2000. Nel 2010 quindi, le maestranze si spostano per un breve periodo ad Asciano e realizzano la costruzione. "Questo tipo di casa – continua sua moglie Patti – è realizzabile dappertutto, perché il suo scheletro è di legno. Ci siamo trasferiti qui del 2013. Ieri abbiamo avvertito un impercettibile tremolio sotto i i piedi ma tutto il resto, finestre, infissi è rimasto immobile. Nulla si è mosso: le tavole sono inchiodate l’una all’altra. Anche se vi fosse stata una scossa come quella tragica di Turchia e Siria, l’effetto sarebbe stato lo stesso perché il tutto è collegato alla struttura portante". La casa dei Bechi inoltre rimane ecologica. "In caso di sisma – aggiunge Roberto - è sconsigliato uscire di casa in quanto, se c’è qualcosa che può cadere è esterno alla casa, tipo pezzi del rivestimento esterno". Tutta la struttura è di 400 metri quadri. "Sono un pioniere in questo campo – aggiunge con - mi sarei aspettato che altri intorno a me mi avrebbero imitato. Nel 2010 sono stato all’Aquila come volontario idopo il sisma e in quell’occasione ho fatto presente al locale Genio Civile la mia esperienza e il mio progetto".

Rosario Simone