Mesesport, la rinascita del Siena in serie D. Più Costone e Mens Sana

‘Ora la rinascita è davvero una realtà’. Con questo titolo di copertina che evoca quello apparso sul primo numero della stagione 2023/24, MESESPORT torna in edicola con un’edizione speciale dedicata alla promozione del Siena in serie D, frutto di una perfetta congiunzione fra società squadra e tifosi che merita di essere approfondita e celebrata. Dieci le pagine in cui trova spazio anche una analisi tecnica sul rendimento di ciascun bianconero. Anche il Costone, neo promosso in B interregionale (dove troverà la Virtus), gode in questo numero di un’attenzione pari alla sua impresa.