Mercoledì la conferma di Guasconi

Conto alla rovescia ormai quasi concluso per il rinnovo del vertice della Camera di commercio di Arezzo-Siena, per il quinquennio 2023-28. Mercoledì mattina sarà la volta dell’elezione del presidente ed è data per acclarata la conferma di Maurizio Guasconi, il nome senese accanto a quello, espressione di Arezzo, del segretario generale Marco Randellini. Nei giorni scorsi la Regione ha ufficializzato il consiglio camerale: Federico Taddei e Lidia Castellucci per il settore Agricoltura”; Fabrizio Bernini, Fabrizio Landi, Giordana Giordini, Lisa Valiani per industria; Marcello Alessandri, Massimo Guasconi, Laura Paffetti, Elisa Cencini per artigianato; Francesco Butali, Sonia Patricia Dalla Ragione, Valeria Alvisi, Riccardo Ghini per il commercio; Gabriele Mecheri per cooperative; Franco Scortecc, Graziano Costantini per turismo; Carlo Cioni per trasporti; Federica Ferrarese per credito e assicurazioni; Ferrer Vannetti, Franca Rizzo, Roberto Menchetti per servizi alle imprese; Fabio Seggiani in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; Patrizio Lucchesi, in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori

e degli utenti; Marco Polci, in rappresentanza dei liberi professionisti. Ora la volta della conferma del vertice con la nuova elezione per Massimo Guasconi.