Mercoledì 26 torna la ‘Notte Bianca’

In attesa dell’ evento, l’amministrazione comunale di Colle ha definito le aree della città bassa in cui nella prima serata del prossimo 26 giugno si svolgerà la ‘Notte Bianca’, organizzata da CollEventi e Comune, primo, grande happening dell’estate colligiana 2024 con musica per tutti i gusti, intrattenimento, spettacoli, mercati, locali e negozi aperti fin oltre mezzanotte ed ottima enogastronomia. Banchi, attrazioni, palcoscenici e artisti di strada saranno posizionati nelle piazze Arnolfo di Cambio, Bartolomeo Scala e Unità dei Popoli e nelle circostanti vie Mazzini, Oberdan, dei Fossi, Usimbardi, Cennini e di Spugna: in tutte la polizia municipale ha ordinato il divieto di transito e di sosta per tutti i mezzi, con rimozione forzata obbligatoria, dalle 13 del 26 giugno fino alle 3 del giorno successivo, con deviazioni del traffico su percorsi alternativi. Unica eccezione via di Spugna, in cui, nella stessa fascia oraria. il transito sarà consentito e organizzato a doppio senso di circolazione. Parziali eccezioni sono previste anche per le auto autorizzate all’eccesso nella porzione di ‘Ztl Colle Bassa’ interessata dalla festa (piazza Scala e vie Mazzini, Oberdan e dei Fossi), che potranno accedere procedendo a passo d’uomo.