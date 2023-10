Mercato straordinario in Fortezza: shopping in oltre 250 banchi

Tutto pronto per l’edizione straordinaria del mercato, che si terrà oggi dalle 7 alle 14, in via XXV Aprile nei pressi della Fortezza Medicea. Si tratta dell’edizione autunnale, un nuovo appuntamento con le più svariate tipologie di merci per fare acquisti replicando la formula dell’edizione settimanale. "Turisti e residenti avranno a disposizione 250 banchi con alimentari, fiori e generi vari – spiega Alessio Pestelli, presidente dell’associazione Assidea –, tanta merce a prezzi vantaggiosi con ambulanti che per un’intera giornata arriveranno da tutta la Toscana".