Mercato nel Campo Da tutto esaurito anche la seconda giornata

Il ’Mercato nel Campo’ è stato un successo anche nella seconda giornata e ha contribuito a richiamare tantissime persone che hanno affollato la città per gran parte della giornata. Gli oltre cento espositori posizionati nelle nuove casette in legno, dopo i banchi delle precedenti quindici edizioni, hanno registrato un flusso costante di visitatori nei due giorni della manifestazione che quest’anno ha decisamente cambiato aspetto.

Come annunciato alla vigilia da Comune, Confcommercio e Confesercenti - le due associazioni di categoria che contribuiscono all’organizzazione - si valuteranno ora pro e contro della sistemazione, per pensare al prossimo anno.

Intanto va in archivio un’edizione che alla fine è stata baciata anche dal tempo, tranne una piccola precipitazione nel primo pomeriggio di sabato e il vento sferzante per parte della stessa giornata, mentre ieri il meteo non ha fatto registrare problemi. "La città ha dimostrato di essere viva – ha dichiarato l’assessore al turismo e commercio Vanna Giunti –, se ci saranno da fare aggiustamenti li valuteremo, ma ho visto tanta gente in Piazza per fare gli acquisti".

Dopo la due giorni del Mercato, si entra ora nel vivo del programma natalizio, a partire dagli allestimenti alla Lizza.